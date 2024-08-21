網紅陳沂5月加入成人影音平台SWAG直播成功創造流量與話題，臉書社群卻在6月二度遭人檢舉停權，經過申訴後終於在日前拿回藍勾勾。她接受時報周刊CTWANT專訪透露這段時間的心情轉折，「我在當下其實是憤恨不平的心情，勝過覺得可惜的心情」。自稱是半個演藝圈人的陳沂，提到「死對頭」吳宗憲時，則誠摯地希望對方能夠「長命百歲、百病纏身」。

敢說敢言的陳沂，經常在社群平台針貶時事，她笑說：「很多人都會來罵我，說陳沂就是愛蹭，什麼都有你的事，可是我就在想說我在做的事情不是跟你們一樣的嗎？只是我蹭有人理、你們蹭沒有人理說穿了我們骨子裡是一樣的人，大家講我這點就是因為嫉妒我吧！」不僅正面看待酸民言論，更打趣自嘲：「其實我是酸民頭子。」

陳沂提到「死對頭」吳宗憲時，誠摯地希望對方能夠「長命百歲、百病纏身」。（圖／記者侯世駿攝）

陳沂說：「會去講那些人是酸民的公眾人物，只是因為酸民的言論不盡你的意，只是想聽到別人的稱讚，可是身為公眾人物，我們的工作本來就是在賺公眾財、靠這個賺錢，群眾討論也是我們的工作之一。」

自詡是酸民頭子的陳沂，直言公眾人物如果沒人討論，就是過氣了。（圖／記者侯世駿攝）

直言公眾人物沒人討論，就是過氣的時候，等於是判了死刑，陳沂表示「很多公眾人物只要有人講他什麼就去告對方，不然就是每次都去告媒體，我從來不告媒體，我也從來不告任何的路人網友，没有必要這樣去製造寒蟬效應」。

陳沂先前曾和話題人物孫安佐一起直播。（圖／SWAGY提供）

「我就是愛莉莎莎嘛！一般的路人他們被罵是沒有錢拿的，被罵還能夠賺那麼多錢，要感謝他們都是衣食父母，好像彷彿聽到那個瑪莉歐敲金幣的聲音，這樣叮叮叮叮叮，然後就覺得沒問題了，下個月房貸有著落了」，秉持著流量就是金錢的原則，陳沂說：「還好隨時都有人罵我，就是他們的存在，讓我感覺到我是被愛著。」

陳沂喊話吳宗憲，邀請對方來上自己的直播節目。（圖／本刊攝影組）

先前直播找來孫安佐、前海龍蛙兵壹柒柒與輔導長內內、40路美魔女茱莉亞同台，被問未來是否有機會跟曾因公開批評對方「錄影遲到、不敬業」，而結下樑子的綜藝大哥吳宗憲同框？陳沂大方表示：「我一直都非常的歡迎他呀！如果我房貸真的繳不出來的話， 我可能也會淪落到去上吳宗憲的節目，但現在看到我還沒去上就知道我沒那麼走投無路，我覺得憲哥走投無路可能會比較快，歡迎他來我直播。」

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