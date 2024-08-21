40歲網紅陳沂今年2月在街頭遭到陌生男子毆打，導致臉部、耳朵受傷，日前她接受時報周刊CTWANT專訪，透露非常感謝粉絲厚愛，「我的人生好像不斷的在預習我的告別式，每一次發生事情我都會收到很多的訊息，然後他們都會很像是在寫那種告別式的信給我，然後講說曾經多麼的喜歡我，然後多麼不希望我消失」。至於好友謝忻近期又因5年前不倫阿翔事件鬧上媒體版面，陳沂直言：「怎麼會有要共犯來道歉？檯面上講這些話就是活該。」

陳沂3月在台北市南港區購入3千多萬屋齡20多年的31坪中古屋，新居目前正在裝潢中，預計年底入住。目前正在努力繳房貸的她，透露自己收入主要還是業配，再加上SWAG直播，搞笑表示：「業配基本上佔百分之99，SWAG沒給那麼少啦！」

陳沂和謝忻是多年好友。（圖／記者侯世駿攝）

她解釋為何鮮少接電視通告：「說真的就是電視節目的通告費也是滿辛苦的，最近很多的通告藝人都在煩惱他們的生計問題，因為你知道啦啦隊比較便宜嘛！所以現在很多節目都找那種便宜的啦啦隊，那種要上不上要下不下的藝人，其實是最辛苦的，通告變少收入相對的也會減少，那如果他們又沒有業配去支撐的話，其實都可以考慮中年轉職了。」

啦啦隊女神籃籃遭指控私下雙面人，陳沂透露曾與她與有過4天朝夕相處時光。（圖／記者侯世駿攝）

提到日前被本刊前被本刊獨家報導與職棒味全龍隊二壘手郭嚴文交往，還有隊友指控她「雙面」的樂天啦啦隊總隊長籃籃，陳沂透露跟胡瓜等人一起去日本看球的時候，與對方有過4天朝夕相處的時光，「除了瓜哥的關係，我跟籃籃基本上私下是完全沒有任何私交跟聯絡，甚至就是連IG、限動互相留言，或是按個讚都沒有，她應該也不想來跟我按讚，畢竟我又不是李多慧或林襄，那我也有自知之明，譬如像是LuLu也不會來跟我按讚啊，畢竟我也不是黃子佼之類的」。

陳沂對閨密謝忻烙重話，直指外遇這事情一個巴掌拍不響。（圖／記者侯世駿攝）

此外，對於好友謝忻日前上作家H節目時，再談起5年前不倫阿翔事件，謝忻認為阿翔至今仍欠自己一個道歉，立即遭到網友炎上，好友兼閨密的陳沂直言：「我覺得被罵就是活該啊！沒話講，以我的道德觀跟價值觀來看，謝忻不管是不是我朋友我都會講一樣的話，難道因為我認識她我就必須要轉個彎，那我不就是一個很雙標的人。」

陳沂烙重話說：「外遇這事情，明知道人家有老婆有小孩，一個巴掌拍不響，就是兩邊都有錯，怎麼會有要共犯來道歉，以前那種通姦罪還存在的話，這兩個人是共犯關係耶！已經過了5年，希望她可以好好走過去。」

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