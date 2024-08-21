上月中綜藝大哥徐乃麟（乃哥）為保自身名節而大動作到台北地院按鈴申告，重提人生中唯一做最錯的，就是「對不起唐從聖（從從）、飆罵唐從聖」，對於2017年在節目上對唐從聖飆國罵的一事仍然頗為在意。

重回2017年，當時乃哥在錄製《天才衝衝衝》節目時，因為不滿來賓唐從聖一句「乃哥輸不起」，在攝影棚狂飆國罵，用三字經、五字經等不雅字眼訓斥唐從聖。現場影片曝光後引起軒然大波，兩人也從此結下心結，從此不曾同台。事後唐從聖也曾對媒體表示，當時還本來以為綜藝節目是不是要變整人節目，待會可能就要推蛋糕或什麼的整人哏出來，沒想到那些都是真的，「這輩子沒在職場上受過這麼嚴厲的指責。」

徐乃麟曾在節目上對唐從聖飆國罵，畫面十分驚人。（圖／翻攝自爆料公社）

唐從聖被罵後曾開直播痛哭，並揚言要對徐乃麟提告，但事隔2天又說不告。（圖／翻攝自唐從聖臉書）

直到後來乃哥出面道歉，也致電唐從聖，而唐從聖也發表聲明，表示兩人已握手言和。2021年底乃哥還與唐從聖一同擔任電動麻將桌代言人，兩人也在廣告中互虧「看來你也懂得敬老尊賢嘛」、「原來乃哥也是輸得起得嘛」，乃哥表示希望再邀唐從聖上《天才衝衝衝》，並自嘲自己應該是更年期，看似恩怨已經化解。只是後來這三年兩人再也未同台，唐從聖也並沒有再上過乃哥的任何一個節目，不過乃哥透露將邀請唐從聖上《醫師好辣》。

國罵事件後隔4年，徐乃麟和唐從聖合作代言電動麻將桌，化解多年恩仇。（圖／翻攝自東方不敗麻將專賣店-電動麻將桌）

不過如今乃哥很能讓後輩開「唐從聖哏」，他靠著「輸不起」三字自創拌麵品牌，今年開麵包店也推出「酥得起」千層酥狂虧自己，去年《拳上 Tha Cage 終於之戰》Toyz雖然輸給鍾培生，但卻賺了幾千萬元，乃哥甚至當場開玩笑說：「幫我找唐從聖來，幫我安排，我跟他打一場」，沒想到如今還真的有主辦單位找上門約他和唐從聖對戰，雖然經紀公司回絕，但乃哥本人倒是覺得「有錢賺又有娛樂效果的話就無傷大雅」，令人期待兩人共同站上擂台的畫面。

徐乃麟拿「輸不起」三字虧自己，還開發成拌麵商品。（圖／翻攝自徐乃麟臉書）

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