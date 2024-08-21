「這台可以室內巡檢、定位的無人機，是靠視覺技術，利用熱影像加上AI辨識，去查有沒有漏氣漏液，是我們跟台積電合作、測試了兩年多，台積電希望我們盡速把這機器做出來，送去美國亞利桑那州，可取代巡檢的人力；比較大台的可以在戶外檢查光電、風電設備，或是橋樑檢測，最高可抗6級強風。」台灣希望創新公司執行長李志清在11日的博覽會上，開心向記者介紹他的成果。

儘管風光打進護國神山台積電廠區，這家曾為台灣民眾展示多場大型無人機群飛表演的公司，才剛走出一場輿論風暴。

在2022年國慶焰火晚會表演後，負責執飛的台灣希望創新公司被立委質疑使用中國高巨創新公司（EMO）製造的無人機，恐構成國安及資安疑慮，該公司百口莫辯，直到今年四月監察委員調查報告出爐，證實他們執飛時的無人機關鍵零組件，如通訊、飛控及定位晶片沒有使用中國廠牌通訊模組，才還給他們一個清白。

近年來許多大型晚會都會有無人機群飛表演。（圖／總統府提供）

「逢中必反，而且根本『不識貨』!」不願具名的無人機業者向CTWANT記者抱怨，「審查委員根本沒有幾個懂資安的，還拿Google來的新聞質問我！」搞得現在業者都不太敢接受媒體採訪。這事也顯示台灣無人機產業三大發展困境，就是缺乏關鍵零件，市場太小難量產，以及政治化過頭、反而專業性不足。

其實行政院曾在2020年12月發函給各公務機關，要求禁用大陸廠牌資通訊產品，包含中國製無人機，但後續傳出不少「誤用」消息，除了廠商刻意隱瞞，最重要的是，「把關者」沒有辨識能力，搞不清楚到底要防哪些項目。

商用無人機產業中，許多關鍵零組件，大陸廠商擁有成本優勢。（圖／翻攝自李志清臉書）

業者表示，目前在全球商用無人機產業中，馬達、電池等元件，因為成本與市場規模等因素，大多仰賴大陸廠商的供應，「這些根本無關資安，為何不能用！」

虎尾科大飛機工程系副教授林中彥表示，目前台灣製造無人機的技術挑戰，在航電系統與軟體調校，若資源有限，就應該著重在此開發，而其他像是無關發射資訊的機械零組件，大陸因為有大量生產的規模經濟，可降低成本，過於嚴苛的「去紅化」反而會擠壓資源。

嘉義縣長翁章梁表示，一個朋友去中國買無人機花1萬多元，但同規格的在台灣訂做可能要6萬多，「目前商用的確拼不過大疆，因為他相關產業鏈很完整，台灣市場很小，很多零件沒有生產，所以必須一起發展起來。」這也是他們為何要打造嘉義的產業聚落，並引來更多國際買家，把市場做大，才能降低成本。

前總統蔡英文也很關注無人機產業。（圖／黃鵬杰攝）

不願具名的業者也向CTWANT記者透露，去年國防部的「軍用商規」無人機的案子，讓民間企業研發競標，重點是要「自製」以擺脫紅色供應鏈，原本是採「技術標」，但因很多關鍵零件難以取得、製造成本與軟體整合等問題，為了趕在前總統蔡英文執政時期完成，準備與驗證的時間很短，大家忙到昏天暗地，但有些廠商根本做不出來，有的甚至拿中國製造的商品來改機，「最誇張的是，高層還為了特定廠商，不斷降低門檻標準，是把認真做事的廠商當陪考的嗎？」

一名無人機整合業者向CTWANT記者表示，台灣目前最大問題就是「各做各」，雖然可以做整機，但各種關鍵零件仍不夠強大，很多業者、頂尖大學學者不願加入，覺得市場太小也拿不出漂亮薪水去吸引人才，無法長期投入研究，導致無人機業者大多是中小企業，賺不到錢、多在燃燒熱情，「若政府有心要扶植這塊產業，必須從態度做起，最重要的就是持續投入、尊重專業。」

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