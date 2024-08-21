隨九月間美國無人機業者將訪台，台灣無人機業者燃起希望。萬寶投顧執行長王榮旭表示，總統賴清德希望2030 年無人機產值達到400億，國防部已編列 5 年近 66 億預算採購軍用商規無人機，在美國的要求下，國防預算未來只增不減，將推動軍工概念股持續上升。

台灣無人機國家隊有谁？依經濟部去年底公告，5大類無人機系統共9家整合主導廠商入列，包括神通資訊、自強工程、雷虎、經緯航太、中光電、富蘭登、智飛、長榮航太、佳世達；今年2月公告3大類、4家防禦系統整合主導廠商，包括創未來、雷昇、捷恆、創思達。

事實上，之前大疆DJI的台灣供應商包括聯詠（3034）提供影像處理晶片，盛群（6202）是微控制晶片，群電（6412）是無人機的鋰電池，群光（2385）負責空拍用的攝影鏡頭模組，新唐（4919）也供應微控制器，雙鴻（3324）與文曄（3036）轉投資的杰西迪（JCD）提供鏡頭模組，佳邦（6284）提供天線，等，也都具備一定的技術能力，當國產無人機產量大時，可望增加其業績進帳。

這也帶動近期業界結盟風潮，亞航（2630）與碳基（7719）合作開發台灣製無人機解決方案。雷虎（8033）與邑錡（7402）簽署無人機載具航拍縮時相機系統合作備忘錄。

緯創入主經緯，切入無人機國家隊。（圖／報系資料照）

緯創（3231）則在4月宣布斥資10億元，參與認購經緯航（8495）私募取得45.18％股權，經緯前董座羅正方改任總經理，他說，緯創入主後，將朝AI無人機方向布局，在緯創協助下，經緯的無人機將可大量生產，成為發展優勢。

預期上市櫃公司未來投資或合作的無人機案，將會愈來愈多，先在台灣練兵後，目標是進軍全球，共同開拓「抵制紅色供應鏈」的無人機市場商機。

據TrendForce研究顯示，各國研發以及部署在2025年全球軍用無人機市場規模可成長至343億美元，不過因軍用型無人機研發門檻較高，商用無人機為全球業者的發展重點，據美國Grand View Research研究指出，全球商用無人機市場成長至2025年將達1292.3億美元。

而最常被分析師提到的中光電 (5371)，其百分百持股的子公司中光電智能機器人，在去年美中貿易戰時，美國大城市警消部門開始替換中國品牌的大疆無人機，讓中光電成為最大贏家，去年中光電出貨3000台，預計今年可增至1萬台，中光電也取得台灣的軍用商規微型、監偵型無人機的合格認證，預期監偵型將交付155台、微型無人機將交付635台，將貢獻營收 6.4 億元。

亞航與碳基合作，爭取切入中科院軍用無人機計畫。（圖／翻攝自碳基科技官網）

萬寶投顧王榮旭表示，目前雷虎已送出 5 款無人機參與競標，搶在今年底小量出貨；此外，雷虎7月也與美國無人機 3D 列印大廠 RapidFlight 簽訂合作意向書，要在台灣設立研發生產基地。

群益投顧則點名亞航，今年第一季產品組合改善，獲利恢復成長，而第二季的軍規無人機等新產品逐步出貨，營運維持高檔。無人機在現代戰爭的地位性越來越強，雖然國內的軍工股大多為內需產業，但俄烏戰爭還沒結束，中東衝突頻發，加上先前的美國國防團來台，預期軍工股仍有題材利多。

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