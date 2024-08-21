女子小萱指控丈夫阿國（均化名），雙方在2007年結婚至今，長達15年無性生活，她多次溝通後，阿國不願改善，並刻意在床中央擺放棉被，不准她越界，阿國還在書房垃圾桶放了近半桶的保險套，經詢問才得知，他長期自行打手槍，還說「和女人做很麻煩」，因為不滿阿國所為，憤而訴請離婚。

法院審理，小萱指稱，因為雙方長期無夫妻之實，所以她邀約阿國一同到醫院諮詢，但阿國仍置之不理，即使她已長達14年睡在沙發，阿國卻均無挽救、彌補之舉，而且阿國還以自身宗教狂熱的話語，逼迫她一起上教堂。

小萱表示，她不斷支持阿國的公職、律師夢，在2007至2015年間持續金援，但阿國後續仍沒有固定工作，甚至數落她不繼續支持，阿國不願為家中經濟付出，甚或有工作後，還因不願花錢，拒絕與她約會、用餐。

她因生病住院時，阿國不陪同或探病，甚至僅因她不慎弄丟無線滑鼠的接頭，阿國竟索討損壞費600元。更扯的是她生理期難受，請阿國幫忙買晚餐，阿國還要求跑路費，竟然還常以「您」稱呼她。後來雙方分居後，阿國還祝她住得舒適，當她換新租屋處時，阿國也未要求她回家居住，早已無夫妻間之情愛。

阿國辯稱，雙方信仰同樣的西方宗教，但婚後都工作不穩收入有限，也未生育子女，小萱擔任壽險業務員時年薪僅30多萬元，因周轉失利導致積欠卡債無力償還，他便出資代為清償債務，而後小萱轉職後經濟才有改善。

後來小萱以工作及生活作息難配合，不顧他的反對另外租屋居住，休假時也不願意回家，屢屢拒絕他的約會邀約，他並非不願意行房，而是小萱常抱怨身體不適不想行房。而且，小萱喜歡睡沙發，他多次邀她回房休息都被拒絕。

法官考量，2人分居迄今已2年，且逾15年均無性生活，雖然結婚初期曾嘗試性行為，但是均未成功，顯然阿國對於性障礙未積極處理解決，具有過失，竟還持續以手淫解決性需求。

法官認，小萱在婚姻中無法滿足性需求，遭到阿國不斷拒絕，內心遭受覺得自己無吸引力、「不被愛」的打擊，又畏懼他人眼光及國家規範，無法與婚外之第三人性交，陷於內外煎熬的困境。雙方均未積極挽回感情，對婚姻無法繼續維持均有可責。日前依法宣判，小萱訴請判決離婚，自屬有據，應予准許。