國外語言學習網站《Preply》近日公布「亞洲最適合步行的城市」調查，在被選入的30個城市中，台北市吊車尾，排最後1名，日本大阪也排在倒數第5名，台北市交通局回轟，該調查僅使用AI計算步行時間與距離，完全忽視大眾交通運輸工具，不具參考意義。

《Preply》日前使用AI規劃每座城市「步行1日遊」行程，檢視哪座城市僅靠步行就能兼顧觀光與吃美食，路程長度越短、所需時間越少排名越高，在亞洲被選入的30個城市中，表現最強的是杜拜，民眾平均只需花費44分鐘、走上3.1公里的距離就能在觀光的同時享受美食，第2至第5名依序為柬埔寨金邊、越南胡志明、亞美尼亞埃里溫與新加坡。

AI規劃內容顯示，台北市是最不適合步行的亞洲城市，排名最後，民眾平均需花費224分鐘、走上15.6公里才能走訪景點與美食，接下來分別是烏茲別克塔什干、印尼雅加達、印度班加羅及日本大阪。

此調查公開後引起網友熱烈討論，不少人嘆「連台北都被認證行人地獄，不用想其他地方」、「走路的人自己懂得禮讓四輪大哥好嗎」、「實至名歸，行人毫無路權，笑死」，但也有人質疑「為什麼要在台北走15.6公里？不會坐捷運或公車嗎」。

台北市交通局表示，台北被評選為「亞洲最不適合步行的城市」，其出處是一個語言學習網站，且僅使用AI規劃行程，未公布選取景點的方式，也完全不考慮使用大眾運輸，此評比方式對於景點距離較近的城市有優勢，無法反映行人環境，不具參考意義。