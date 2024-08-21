今天起水氣減少，各地高溫炎熱，午後大台北、東半部及西半部山區有雷陣雨，仍要留意較大雨勢；周六、日（24、25日）午後雷陣雨範圍擴大；下周一、二（26、27日）受西南風影響，水氣持續增加。中央氣象署指出，關島北邊有個低壓下周有機會發展成颱風，若生成將是今年第10號颱風「珊珊」，預估往日本方向前進，應持續觀察。

氣象署指出，今天水氣逐漸減少，各地恢復晴到多雲，午後大台北地區、東半部、西半部山區及中部以北近山區有短暫雷陣雨，仍要留意有局部較大雨勢；溫度方面，各地高溫33到36度，桃園以北及花東局部地區可達36度以上。

周六、日水氣增加，各地多雲到晴，午後雷陣雨區域擴大，西半部及各地山區都要留意雷陣雨，並有局部較大雨勢機率；下周一、二受西南風影響，水氣持續增加，中南部有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後各地有雷陣雨。

至於颱風動態，輕颱雲雀昨晚8點已減弱為熱帶性低氣壓，對台灣天氣沒有影響。氣象署預報員劉沛滕表示，目前在關島北邊有個低壓，下周有機會發展為熱帶性低氣壓或颱風，距離台灣較遠，預估未來往日本方向前進；另外台灣附近也有個低壓，發展機率不大，不過周末將為台灣帶來水氣。