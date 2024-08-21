科技業或公司機房等都會在電腦旁放一包「乖乖」，以保佑電腦能正常運作，一名女子近日和工程師男友到全聯購物，男友堅持要買一包綠色包裝的「靠得住」到公司，還說要放在電腦旁，讓她擔憂問「關聯在哪？」逾4千人解答，表示綠色包裝「靠得住」和綠色「乖乖」有異曲同工之妙，都是用來穩住電腦。

原PO近日於臉書社團《我愛全聯-好物老實説》指出，下班和男友到全聯買菜，她見白色包裝「靠得住」衛生棉買一包還送護墊很划算，就拿了一包放購物籃，身旁的男友順手把綠色包裝「靠得住」也放進購物籃，讓她很驚訝。

原PO表示，男友從未幫她買衛生棉，這次主動買，還很清楚要買哪個品牌，沒想到對方說要把衛生棉帶到公司，放在電腦旁邊，也沒有多解釋原因，直呼「我只知道電腦要放乖乖，他這樣我該擔心什麼嗎？工程師的電腦都放靠得住，關聯在哪？」

貼文引發逾4千人關注，網友解釋，電腦等硬體設備除「乖乖」，再放一包衛生棉「靠得住」有機器靠得住的意思，且一定要綠色包裝才有用，若商品過期一定要更換，「科學的盡頭是玄學，而且這招是台灣神秘力量」、「新的都市傳說來了」、「用意是希望器材都靠得住啊！」