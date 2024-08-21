針對持續延燒的假帳事件，民眾黨中評會昨（20）日做出決議，時任競總財務長李文宗、委任會計師端木正開除黨籍，競辦總幹事黃珊珊停權3年，民眾黨前中央委員張益贍認為，由於黃將因此失去代表黨競選公職的資格，形同宣告政治生命結束，所以停權3年與開除黨籍無異。

張益贍昨在臉書發文表示，李文宗、端木正本來就不是政治人物，所以對他們而言，開除黨籍並沒有任何意義和影響，司法判決是否有罪，才是他們要思考的問題。

「但對於政治人物而言，選舉是延續政治生命的手段」，張益贍指出，黃珊珊被停權3年，等於是宣告未來這段時間，她不可能擔任民眾黨黨團幹部，代表黨參選包括台北市長及區域、不分區立委在內的任何公職，這形同宣告黃的政治生命結束，與開除黨籍無異。

因此，張益贍認為，這次決議與其說是「保珊成功」，不如說是民眾黨主席柯文哲藉保住黃珊珊，對黨內宣告實質影響力，黃是柯在權力上的防火牆，保住她，可讓她一肩扛起假帳案政治責任，同時，可化解黨內未來「清君側」的聲音，這樣未來黨內就無人會再挑戰柯，「台灣未來3年，還是得忍受一位天天講X話、滿口謊言，頻繁進出地檢署及法院的黨主席。」