前交通部長李孟諺19日遭爆不倫戀請辭獲准，而爆料提到這起事件的女方，住在遠東航空前董事長張綱維旗下集團的高級社區「樺福水悅」，李又曾被爆出與張綱維會面，引發廉政署關注，將進行了解。

李孟諺遭爆料外遇已10年，張姓小三也被起底，不僅是陸配還曾做過八大行業。而爆料內容提及，該女住在新北永和的高級社區「樺福水悅」，而李孟諺上任前接連被爆出與張綱維見面、和其委任律師喝咖啡等爭議，引發外界討論。

據《風傳媒》報導，令廉政署注意的是，李孟諺的張姓小三在「樺福水悅」這棟大樓內所住的房子約莫27坪，目前行情約3000萬元，而該建案又是張綱維相關事業有關，廉政署將進行了解。李孟諺是否能從官場安然下莊，可能還要過廉政署這關。

報導也提到，廉政署現在的大老闆法務部長鄭銘謙曾任台南地檢署檢察長，在南檢任職期間因公務與南市府互動關係良好，也很早就認識李孟諺。檢方官員不諱言，鄭銘謙與李孟諺算是有點情誼，在總統賴清德打貪、打詐、掃黑的政策下，該調查的還是要調查。