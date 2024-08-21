女子小萱與男子阿國（均化名）在2018年結婚，並育有1名未成年小孩，不料，2023年8月小萱未接電話，阿國竟懷疑出軌，將她拖行在地去撞櫃子，還強壓在床掐脖子，連續3天毆打更持刀恐嚇，阿國長期辱罵、施暴，去年阿國因案潛逃到柬埔寨，還在當地與女子同居發展婚外情，小萱對此憤而訴請離婚。

法院審理，小萱指控，阿國因涉犯刑案遭判刑定潛逃出境後，迄今已經將近1年，近期經友人告知，阿國人在柬埔寨，並與其他女子同居，阿國明顯已無意維持婚姻，雙方的婚姻已生破綻，已達難以回復的程度。

法官考量，小萱在2023年8月被阿國毆打成傷，後來阿國又因涉犯違反銀行法案件，經判刑確定後潛逃出境迄今。小萱也提出照片為證，顯示阿國現在確實在柬埔寨，也與其他女子外遇同居。

法官審酌，阿國在婚姻期間對小萱施加暴力，且因案件判刑確定後潛逃出境迄今，又與女子同居，顯見其已無意維持婚姻，雙方長期處於分居狀態，徒具婚姻形式，而無實質夫妻生活，客觀上已無回復共同生活的可能，婚姻已生破綻且可歸責於阿國。

法官認，小萱依法請求判決離婚，洵屬有據，應予准許。而以未成年子女的最佳利益為原則，之權利義務之行使或負擔，應由小萱單獨任之，為適當，應予准許，並且阿國應按月給付未成年子女扶養費13000元。可上訴。

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