省錢就是賺錢。政府鼓勵民眾使用節能家電，減少碳排達成綠色消費的政策目標，於2025年6月14日前購買經經濟部核定能源效率1級或2級的新電冰箱、新冷（暖）氣機者，除有經濟部每台3,000元補助外，還可向財政部申辦退還貨物稅。

財政部北區國稅局表示，於2025年6月14日前購買經經濟部核定能源效率1級或2級的新電冰箱、新冷（暖）氣機或新除濕機非供銷售且無退換貨者，在購買取得統一發票或收據記載之交易日期（即購買日）之次日起算6個月內，可透過財政部稅務入口網（https://www.etax.nat.gov.tw）線上申辦退還貨物稅，不用出門，免排隊且24小時皆可申請，方便又快速。

北區國稅局說明，民眾購買節能家電申請退還減徵貨物稅，除了郵寄紙本或臨櫃申請外，可多利用網路線上申辦，如採用簡化身分認證（限直撥退稅）方式，無須憑證與讀卡機即可申辦，線上申辦流程注意事項如附表，另請留意申請資格如下：

一、確認所購買電器經經濟部核定能源效率1級或2級：從產品說明書上可獲得能源效率相關資訊，亦可至經濟部能源署能源效率分級標示管理系統（https://ranking.energylabel.org.tw/product/Approval/list.aspx）查詢。

二、確認買受人資格：如發票或收據上載有買受人統一編號，應由該統一編號之買受人提出申請。

三、檢視未超過申請期限：退稅申請日必須未超過發票或收據開立日期次日起6個月內之申請期限。

北區國稅局提醒符合申請退還減徵貨物稅資格者，請把握申請時效，以免影響退稅權益。如有相關疑問，可至財政部稅務入口網／稅務資訊／購買節能電器退還減徵貨物稅專區查詢相關規定，或撥打免費服務電話0800-000321洽詢。