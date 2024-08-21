木瓜營養豐富，但屬高鉀水果，腎臟病人不宜食用。腎臟科醫師江守山分享有位50多歲腎功能不佳的男子，喝木瓜牛奶，想改善便秘，不料，卻引發高血鉀症，頭暈眼花、心臟亂跳，送醫急救才挽回一命，提醒腎臟病人，尤其是第4期以上者，果汁一律不能喝，以免鉀離子過高、水份太多，引發高血鉀等致命危機。

江守山上「健康好生活」節目中指出，高血鉀症可能讓病人心臟直接停掉，是非常危險的急症，因此，只要是腎臟病人，他都會一再衛教，飲食少碰高鉀食物，例如青菜要先汆燙過、不喝菜湯、不喝果汁、少碰木瓜、奇異果等高鉀水果。

江守山說，上述50多歲男子，屬於腎病第4期，是個很聽從衛教的病人，知道飲食不能碰高鉀食物，但有天男子走在路上，看到路邊有賣木瓜牛奶，心想自己便秘好幾天了，想說只喝個1杯還好，當場就喝掉500C.C的木瓜牛奶。

江守山說，男子喝完後，想走到捷運站，只走了約15分鐘，就感到心臟亂跳、頭暈眼花，被路人送到醫院急診，一檢查血中鉀離子很高，心電圖波形變寬、心跳不正常，一旁護理師已經準備幫他洗腎了，所幸男子在被施打降血鉀藥物與胰島素後，鉀離子慢慢降下來，這才轉危為安。

江守山提醒，腎臟病人因腎功能不佳，腎臟難以排出鉀離子，因此，腎病患者糞便中的鉀離子是常人3倍，多只能靠大便來排出，尤其是腎病第4期以上病人，飲食要格外注意，要避開高熱量或高鉀水果，例如香瓜、哈密瓜等各種甜瓜，而芭蕉、香蕉、桃子、奇異果、木瓜等高鉀水果，食用要小心，更不能打成汁來喝，以免進過多水份與鉀離子。