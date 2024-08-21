點名民眾黨2關鍵人物鬥最兇！ 港媒：柯文哲搞不定就難止血 @ChinaTimes

民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金假帳風暴，前立委蔡壁如點名時任競選總幹事、立委黃珊珊應負責，引發議論。有評論列出10多年來在柯文哲身邊的8位重要女將，並直指柯若搞不定黃珊珊與蔡壁如之間的內鬥力道，就很難止血。

向來主張清廉、透明的民眾黨近日捲入假帳風暴，不少民眾黨員紛紛向黃珊珊開炮，其中蔡壁如點名黃珊珊要負政治責任，並表示不會否認她就是被黃珊珊邊緣化、發配到邊疆的人，當初曾說若回中央黨部會「死得很慘」，就是跟柯身邊的這些人有關。

港媒《中評社》今（21）日評論指出，柯文哲10多年來大起大落，身邊8位重要女將因內鬥升高卻沒辦法有什麼作用，其中又以蔡壁如與黃珊珊越鬥越兇；蔡、黃的糾葛可追溯到2019年民眾黨首度參與2020大選，當時已跟柯文哲數十年的蔡壁如請辭北市府顧問、黃珊珊則擔任台北市副市長，此時便有蔡壁如已失勢的聲音傳出，且當蔡壁如2022年捲入論文抄襲爭議時便立刻辭不分區立委，柯也隨即同意，反觀這次柯卻力保黃珊珊，引發各界不小揣測。

該評論續指，政治獻金風暴是內部管理疏失之事，「學姊」黃瀞瑩、民眾黨台北市議員林珍羽難以著手替柯發言、前民眾黨發言人楊寶楨已在2月請辭、柯文哲妻子陳佩琪近期涉人頭公司爭議、柯媽媽何瑞英近期言論不被外界認同；而民眾黨立法院黨團主任陳智菡也成為黨內外聲討的箭靶。

綜合上述分析，該評論直言，柯文哲正值存亡之秋，陣營內部卻難以團結成一股力量度過難關，且若搞不定黃珊珊與蔡壁如之間的內鬥力道，就很難止血。