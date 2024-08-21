有外媒指出，拜登總統三月批准調整美國一項核武戰略計劃，該次調整，首度將美國的威懾戰略聚焦於應對中國大陸核武庫的快速擴張上，而該戰略相當機密，甚至沒有電子檔案，僅有數位官員有紙本影本。這份計劃也將用來應對來自中國大陸、俄羅斯和北韓三國聯手策畫的核挑戰。

外電引述《紐約時報》報導，美國修訂核武戰略計畫，正值五角大廈認定中國大陸的核武庫存規模和多樣性，將在未來十年內與美國和俄羅斯相提並論。白宮從未對外公布拜登已批准修訂這份名為「核子使用指引」（Nuclear Employment Guidance）的核戰略，這份計劃也將用來應對來自中國大陸、俄羅斯和北韓三國聯手策畫的核挑戰。

這份文件大約每四年更新一次，機密程度極高，沒有電子版，只有幾位國家安全官員和五角大樓指揮官擁有影本。不過，最近有兩名官員被允許在拜登卸任前、以及向國會發出更詳細、非機密的通知前，用「簡潔、謹慎的措辭」來透露該政策。

曾於五角大廈任職的麻省理工學院核武策略專家那蘭（Vipin Narang）說：「考量到多個擁有核武的對手，總統最近發布了更新的核武使用指引。」他特別提及，該指引考量了中國大陸核武庫的「規模和多樣性顯著增加」。

美國的對手如北韓、伊朗、俄羅斯或中國大陸，過去極少用合作的方式以核武威脅美國，但近期俄中發展夥伴關係，北韓與伊朗在烏克蘭戰爭中向俄國提供傳統武器，讓華盛頓徹底改變核武思維。

五角大廈評估，中國大陸的核彈頭數量在2030年將達到1000枚，2035年為1500枚，屆時將相當於當前美俄兩國當今的核武部署規模。

前總統川普在本屆的總統競選中多次警告，美國正在走向一場重大核衝突。這位前總統在 X（以前稱為Twitter ）上接受特斯拉執行長馬斯克直播訪問時表示，中國大陸在核武方面可以「趕上，甚至超越」華盛頓。

中國大陸外交部發言人林劍在記者會上回應川普說法，稱「美國的核武庫比中國的核武庫大得多」，更強調中國奉行「不帶頭使用核武器政策」，堅持自衛防禦核戰略，始終將自身核力量維持在國家安全需要的最低水平，不與任何人搞軍備競賽。