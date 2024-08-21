15、16日連續兩天發生規模5.7和6.3的地震，全台明顯搖晃，專家表示，規模6.3地震的震央非常接近琉球海溝，中央大學應用地質研究所教授李錫堤提醒，琉球海溝百年周期快到了，一旦發生海溝型地震，規模恐達到8，台北盆地會受劇烈影響，可能很多建築倒塌或受損，必須嚴加防範。

李錫堤表示，琉球海溝1815年及1920年都發生過規模8強震，按照這樣的周期推算，2025年不排除又有規模8強震發生。

根據《TVBS》報導，李錫堤示警，當年921地震搖了超過1.5分鐘，今年403地震搖約1分鐘，若發生海溝型地震，台北有機會搖到3分鐘，可能會有很多房子倒塌。

李錫堤說明，1985年墨西哥大地震同樣是海溝型地震，從400公里外傳到陸地，市區將近一半大樓倒塌或被破壞，國外學者說這叫雙重共振，「台北盆地也是一樣，我們是沉積物，他們是火山灰，海溝型地震的震波是低頻，會先與火山灰地層起共振。」

台大地質科學系特聘教授吳逸民也提醒，琉球隱沒帶靠近台灣的部分，如果動的話規模大概到8左右，台北要特別注意防範。