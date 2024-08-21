羅時豐日前發出聲明，宣布與「侄子」張敏慎合作的YouTube頻道「羅時豐DL.不務正Ya」正式拆夥。一度傳出導火線與「AB合約」，以及侄子張敏慎常與羅時豐爭吵，搞砸團隊內部氣氛有關。不過如今又有另一種說法，扯出失和內幕竟是與羅時豐過於溺愛小兒子有關，導致雙方埋下心結。

根據《鏡週刊》報導，羅時豐夫妻成立公司時，原先設定一個月年終，不過今年卻表示業配減少，必須得要減半。但真正原因，卻疑似與羅時豐寵溺兒子，導致開銷變大有關，引發員工不滿，造成團隊5人陸續離職。一手控管財務的羅時豐老婆傳出情勒員工，強調「平時對所有人都很好，還請團隊吃吃喝喝」，不過聽在眾人耳裡，根本是「慣老闆」想法。

「侄子」張敏慎聲明全文。（圖／不務正ya.侄子出租中臉書）

至於羅時豐寵溺兒子為何成為拆夥導火線？據悉，小兒子先前把車借友人開而撞車，羅時豐選擇花錢消災，沒想到今年6月又不滿友人女友被人糾纏，涉嫌持空氣槍與球棒毆打對方，被士檢依加重強盜等罪起訴。當時羅時豐夫妻砸大錢讓小兒子出國避風頭，反觀對員工錙銖必較，導致眾人開始對羅時豐心生不滿。

羅時豐兒子傳出不滿友人女友被人糾纏，涉嫌持空氣槍與球棒毆打對方，被士檢依加重強盜等罪起訴。(圖／翻攝畫面)

由於小兒子接連鬧出負面新聞，導致羅時豐形象受損，業配也受影響銳減，去年11月到4月業績絲毫沒有起色，羅時豐卻怪罪侄子經營不善，還擅自另外找業務窗口，卻因此得罪廠商。得知遭架空的侄子知情後，6月時曾上網發聲做出切割：「日後此人（新的業務窗口）與我再也無關」，所指對象就是管理羅時豐工作的相關經紀人，此嫌隙也成為雙方拆夥原因之一。

羅時豐傳出過於溺愛小兒子，卻對團隊凡事計較，導致雙方埋下心結。（圖／中時資料照）

對於周刊報導，雙方鬧翻是否與羅時豐兒子有關？侄子張敏慎指出有簽保密條款，不方便多說什麼，畢竟大家都是一家人，現階段只想把頻道做好，希望各自安好，不想浪費浪費新聞版面。至於羅時豐老婆兼經紀人被問及與侄子糾紛及年終砍半一事，她表示年終獎金由主管決議，一切尊重主管決策，至於員工離職大多另有職涯規劃，像是近來發生的事，離職員工都前來關心，可見雙方並無交惡，接著強調：「孩子的事情絕對與公司經營無任何關係」。