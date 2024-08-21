不少外送員會收到顧客給的奇怪硬幣，一名外送員近日送餐時收了150元現金，事後檢查才發現有一枚10元硬幣怪怪的，決定PO上網詢問，沒想到許多人看到照片發現那是日幣500元，換算台幣約109元，直呼「這小費好多啊」、「賺爛了」。

一名外送員收到500元日幣，相當於台幣109元。（翻攝自外送員的奇聞怪事臉書）

原PO在臉書「外送員的奇聞怪事」發文，昨天送餐時接到一個現金單的顧客，餐點送達後，客人給他剛好150元現金，他當時因為急著送下一單，把150元收了就走，之後檢查發現，裡面有一枚硬幣怪怪的，不是台灣的10元硬幣，於是拍照PO上網發問，不少網友一眼認出，是日幣500元，換算成台幣相當於109元，比原先應該收的10元硬幣還多了近10倍。

對此，不少同行看了都羨慕，紛紛留言「賺翻了」、「超爽的，撿到100塊勒」、「109台幣，這小費挺多的啊」、「哇！比湯姆熊代幣好太多了」、「比巧克力幣賺爛了」、「你還賺，我拿過人民幣1元的跟台幣10元一樣大小，虧死」。