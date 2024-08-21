嘉義縣中埔鄉一處民宅前天（19日）下午傳出槍響，殷姓女子（57歲）被發現倒在血泊，送醫搶救仍不治，鄰居余姓男子（77歲）行兇後拿著獵槍等候警方到場。余男供稱，不滿殷女家長期在晚間製造聲響，讓他睡不好，才會一時氣憤開槍，警詢後依殺人、違反槍砲彈藥刀械管制條例將余嫌移送，檢方漏夜偵複訊，向法院聲押獲准。

據了解，余姓男子與殷姓女子是鄰居，前天下午3時許，殷女的同居人在樓上聽到一樓有巨響，趕緊下樓查看時，卻發現殷女倒臥在廚房地板上，全身都是血，並且已經失去意識，嚇得立即報警，殷女緊急送醫後，因為傷重宣告不治。

余男向警方坦承犯案，並且態度十分配合，他表示，是因為鄰居在深夜發出聲響，導致他無法安眠，前天下午又因為身體不適，認為又是鄰居製造聲響所致，才會拿多年前朋友贈送的獵槍，從後門進入殷女家中，對著殷女開槍。

嘉義地檢署檢察官會同法醫，昨日上午相驗余男遺體後，定於今日下午1時解剖余男屍體，藉以確認死因。

★未經判決確定，應推定為無罪。