中信金（20）日召開臨時董事會，宣布將進行重大轉投資，公開收購新光金融控股公司（簡稱「新光金控」）股份，全案將待主管機關核准後進行。中國信託金控表示，依金控相關法規，此轉投資案將以公開收購方式進行。相關公開收購價格，將待主管機關核准後公布。

不同於台新金(2887)併購新光提出的「換股」模式，中信金併購的方式為「公開收購」！有關收購價將等主管機關核准後再行公告！

市場人士認為，中信金公開收購新光金，應該會以溢價20~30%為參考，若以昨天新光金收盤價11.8元計，收購價格約落在14~15.5元間。依據《證交法》「競爭性公開收購」原則，程序上，中信首先向金管會申報，提出具體的收購價與收購量，同時提交具有履行支付收購對價能力的證明，經核准並進行公告後，才可進行公開收購。而且，一旦啟動，就必須在50日內完成。

以富邦金(2881)併購日盛金為例，富邦金是在2020年12月宣布以每股13元、溢價24.8%，啟動對日盛金50%股權的公開收購，2021年9月16日經富邦金和日盛金雙方董事會通過，並在同年11月5日經雙方股東會通過。富邦金以現金對價支付富邦金以外的日盛金其他所有股東，在日盛金盈餘分配調整後，合併對價從12.41元降到11.71元。富邦金該次併購創下兩大紀錄：一、台灣開放金控成立20年來，首宗金控併購金控案例，金控家數從16家降到15家，二、富邦金成為首家適用金管會非合意併購的優惠資本計提者。

目前，中信金控和台新金控都在積極爭取併購新光金控。中信金控昨天宣布將進行公開收購新光金控的股份，並且已經向金管會申請投資新光金。這顯示中信金控對於併購新光金控的決心和行動力。

另一方面，台新金控和新光金控的合併計劃也在進行中，並且雙方的總經理已經拜會金管會，說明合併事宜。市場傳聞中信金控提供的併購條件可能比台新金控更具優勢。

新光金花落誰家？中信金和台新金都有可能成功併購新光金，但目前中信金的行動似乎更為積極和具體。若中信金順利併購新光金，台灣金控家數將降至13家，而中信金的資產規模將躍升為金控之首；併購後，中信金的壽險市占也將晉升至第三名，僅次於國泰人壽和富邦人壽！

中信金表示，此次併購的目標，是邁向國際，打造國家隊實力的金融控股公司。因此轉投資新光金控將產生極大綜效，同時創造中信金控、新光金控股東更大價值，共同實現成為區域性國際金融機構的願景。