今（21）日小編精選5件國內外財經大事。隨台積電德國設廠腳步，台灣半導體供應鏈為之振奮，包括IC設計龍頭聯發科，矽晶圓廠環球晶，封測廠日月光，設備廠穎崴、閎康、帆宣、崇越，系統整合廠商大綜等，皆在歐洲提早部署，逐步打造歐洲半導體一條龍版圖。

【1】台積德廠動土 歐盟送大禮：補助50億歐元

台積電進軍歐盟，攜手博世、英飛凌和恩智浦半導體共同投資的歐洲半導體製造公司（ESMC），20日由董事長魏哲家主持動土典禮，預計第四季興建晶圓廠，2027年底生產，締造台積電歐洲首座工廠的重要里程碑。

【2】魏哲家上任第一張成績單 轟動全球

在德國總理蕭茲與歐盟執委會主席范德賴恩見證下，台積電董事長魏哲家與合作夥伴博世、英飛凌、恩智浦半導體等歐洲半導體巨擘，共同以鏟動土，象徵台積電德國廠開工順利，現場冠蓋雲集，使台積電再度成為世界矚目焦點。

【3】賴帳不還 緯穎怒告馬斯克X平台

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）再度面臨訴訟，外媒報導，馬斯克自接手Twitter並改名為X後，便以削減成本為首要任務，因此拒絕支付緯穎高達1.2億美元（約新台幣38億元）的伺服器零件費用，緯穎上周對X提出告訴，求償6,100萬美元（約新台幣19.47億元）。對此，緯穎表示該案已進入訴訟程序，不多做回應。

【4】技術雖落後美國10年 ASML：陸晶片重要性難取代

中國大陸為因應美國制裁積極發展半導體產業，正大力建廠擴產。儘管仍以生產成熟晶片為主，但荷蘭晶片設備製造巨頭艾司摩爾（ASML）CEO富凱（Christophe Fouquet）指出，中國的晶片技術雖還落後美國10年，但目前全球市場仍需要中國生產的傳統晶片，暫難找尋到替代者。

【5】中東不平靜 黃金再創新高價

市場強烈預期聯準會9月降息，加上中東局勢未降溫，推升金價走揚，20日盤中升破2,550美元創新高，華爾街看好金價將上看3,000美元。