53歲柯叔元近年演出《做工的人》、《鏡子森林》等，外型帥氣的他曾與圈外人馮瑩結婚，育有一女一子，2013年離婚；同年他爆出「叔姪戀」，與小他14歲的林逸欣傳緋聞。今(21日)週刊報導，去年柯叔元才被拍到有新女友，知情人卻爆料他倆其實已經秘密結婚一年，且女方來頭不小，是醫院千金。

柯叔元去年拍戲時被拍到有位戴著香奈兒腕錶的女子來現場探班，兩人形影不離。當時柯叔元大方認愛，表示：「謝謝大家關心，目前的確和對方穩定交往中，因為女方是圈外人，普通人家，加上孩子還小，希望大家給予祝福和空間。」未料，今據《鏡週刊》報導，該位女子並非只是他的女友，真實身分是二婚妻子，且女方過去也有一段婚姻。

53歲柯叔元戲路造型多變。（圖／中時資料照）

報導指出，該女小柯叔元10歲，名叫Rachel，是彰化北斗卓醫院的第三代千金，結束上段婚姻後火速與柯叔元再婚，因此惹家人不滿，已經和親友斷聯。而柯叔元和Rachel閃婚似乎也是公開的秘密，兩人同進同出時，親友也會自然地稱呼Rachel「大嫂」。

柯叔元當年曾傳和林逸欣交往。（圖／中時資料照）

對於是否二婚，柯叔元透過經紀人表示不回應，沒承認也沒否認。而他過去就對緋聞女友相當保護，當年被傳和林逸欣無縫接軌交往，他強調已經離婚，幫對方化解被指小三的疑雲。近年他作品一部接一部拍，週刊也報導，柯叔元離婚是淨身出戶，為了照顧孩子和前妻相當負責，曾被問是否有經濟壓力？他淡定說：「誰沒有經濟壓力！」