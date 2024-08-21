上個月航空公司和機場因資安公司CrowdStrike更新軟體，而引發全球大當機，世界各地的機場和班機都深受影響。

你是否曾在搭機途中遺失行李？

WDRB電視台報導，上個月航空公司和機場因資安公司CrowdStrike更新軟體，而引發的全球大當機事件提醒我們，千萬別把任何亟需要用的物品放進託運行李中。

一位美國女性原本受邀在閨密的海灘婚禮中擔任伴娘，而她打包行李時，將伴娘禮服放入託運行李中，以為抵達目的地後，一切都會很順利。然而，當班機降落時，她的行李卻無影無蹤。結果她不但沒當成伴娘，更令她沮喪的，就是不得不花400美元（12,764台幣），重新買新衣服和化妝品。

事實上，這種情況比想像中的還普遍得多。美國交通部說，每年有超過200 萬人報告行李遺失、損壞或延誤送達。而在這次系統大當機事件中，世界各地有6000多個航班被取消，並有超過8000個航班延誤，至少有20萬名旅客的行程和行李受影響。

那該如何保護自己呢？

* 把絕對必須的物品放進隨身行李中

* 把藥品、化妝品和眼鏡放入隨身行李中

此外，如今有許多旅客正使用Tiles或Air Tags來追蹤他們的託運行李。