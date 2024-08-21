針對持續延燒的政治獻金假帳事件，民眾黨中評會昨（20）日做出決議，時任競總財務長李文宗、委任會計師端木正開除黨籍，競辦總幹事黃珊珊停權3年。而國民黨前立委蔡正元透露，在2024大選藍白合初期，新北市長侯友宜陣營人馬曾去找黃珊珊談判，結果被她本人開出「要讓我選新北市長」的條件，直言黃已被看破手腳，未來不管是台北、新北市長，要選什麼「都不行了」。

點名民眾黨2關鍵人物鬥最兇！ 港媒：柯文哲搞不定就難止血 ‪@ChinaTimes‬

蔡正元昨在政論節目《中天辣晚報》表示，黃珊珊一方面負責善後小組，另一方面，卻沒有辭去不分區立委職務，這會給人她在幫自己，而非真正在幫民眾黨解決問題的觀感。相較之下，民眾黨前立委蔡壁如在發生學歷爭議時果斷請辭，這說明她真的愛民眾黨，而黃珊珊則是愛自己。

「不過黃珊珊也不用想太多了啦」，蔡正元直言，黃已被看破手腳，所以不管是台北、新北市長，下次選舉要選什麼「都不行了」，最後只能繼續當不分區立委。他也透露自己聽聞，在2024大選藍白合初期階段，侯友宜的人馬曾去找黃珊珊，希望她勸說柯文哲做侯的副手，結果黃開出「那要讓我選新北市長」的條件，讓侯的人馬當場傻眼。

蔡正元指出，黃珊珊的最大特點，是和她接觸過的人，都對她沒有好印象，同時，她給人很高傲的感覺，然而，她在市議員任內沒給人印象深刻的政績，之後當了副市長「一團亂」，因為京華城等案遭外界質疑。而照理說，若黃珊珊是個好的副市長，她應該要直接出面解釋外界質疑，結果卻沒這麼做，「她永遠就是神秘莫測」。