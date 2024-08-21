高雄市小港區今（20）日清晨驚傳墜樓事故。據了解，一名剛國中畢業的女學生不明原因從住處墜樓，母親後來發現女兒倒臥血泊，連忙通報求救，但經送醫搶救仍傷重不治；詳細事故原因、過程，尚待警方進一步調查，全案將報請檢察官相驗，釐清死因。

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