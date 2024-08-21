2024台灣米其林指南昨（20）日率先公布「必比登推介」名單，今年全台共126家店入選，其中台南市中西區有19間店被選上，占榜單名額15%，堪稱「全台美食最強行政區」；台北市入選餐廳最多的則是大安區，共11間店。

今年全台共126間店被選入必比登推介名單，分別是台北市43家、台中市27家、台南市31家、高雄市25家，新入選的16間餐廳，超過半數提供台灣在地美味與小吃。米其林強調，這份清單提供國際觀光客與在地民眾物有所值且美味的選擇，是探索台灣餐飲風貌的最佳方式之一。

台南市入選的31間餐廳，其中19間位在中西區，包括新入選的麥謎食驗室、添厚，順利蟬聯的阿星鹹粥、阿文米粿、阿美飯店、誠實鍋燒意麵、大勇街無名鹹粥、福泰飯桌第三代、黃家蝦捲、吃麵吧、落成米糕、無名羊肉湯、博仁堂、三好一公道當歸鴨、小公園擔仔麵、葉家小捲米粉、一味品、八寶彬圓仔惠與筑馨居。

台北市今年入選必比登推介的餐廳有11間位在大安區，內湖區、北投區及文山區掛蛋，一間都沒有。

美食家陳靜宜表示，今年必比登推介名單，為了讓觀光客有更好體驗，環境舒適度成為一大重點。過去名單偏小吃類，現在則有更多元發展，尤其各縣市有許多開幕沒幾年的餐廳入選，對年輕人返鄉創業有很大提振效果。