美國總統大選獨立參選人小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）的副手夏娜漢（Nicole Shanahan）20日表示，她與小羅勃甘迺迪正在考慮退選、轉支持川普。

美國總統大選獨立參選人小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）的副手夏娜漢（Nicole Shanahan）昨（20）日表示，她與小羅勃甘迺迪正在考慮退選、轉支持川普。對此川普表示，若是當選，他對延攬小羅勃甘迺迪加入新政府保持開放態度。

路透社報導，夏娜漢昨日接受洛杉磯媒體「Impact Theory」播客節目專訪時透露，她與小羅勃甘迺迪正考慮退選、改支持川普，她說作為獨立參選人，他們可能吸引潛在川普支持者，為民主黨參選人賀錦麗及華茲贏得選戰清除路障。

🇺🇸RFK JR.'S RUNNING MATE NICOLE SHANAHAN HINTS AT POSSIBLE TRUMP ENDORSEMENT



During a podcast appearance on Tom Bilyeu's Impact Theory, Shanahan outlined two options: continuing the campaign and risking a split vote that could benefit Kamala, or stepping aside to support Trump.… pic.twitter.com/x24bNr6x63 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 20, 2024

夏娜漢稱此舉是為了降低賀錦麗擊敗川普的「風險」，「或者我們現在就離開，加入川普」，她並未說明他們將何時做出決定。

川普回應小羅勃甘迺迪可能退選、轉支持他的消息。

針對小羅勃甘迺迪可能考慮退選，川普昨日接受CNN專訪時表示樂意獲得支持。

當被問及如果重返白宮，他是否考慮延攬小羅勃甘迺迪加入新政府，川普回應「可能會」，他說：我非常喜歡他，我非常敬重他，如果這樣的事發生了，我可能會」，「我不知道他考慮退出，如果他考慮退出，我肯定抱持開放態度」。

川普讚賞小羅勃甘迺迪是非常不一樣的人、「非常聰明」、「非常棒的人」，，「如果獲得支持，我肯定會很榮幸」。

針對退選傳聞，小羅勃甘迺迪昨日在X平台發文表示：「我願意與任何政黨領袖商討，以進一步實現我40年職涯及這次選戰的目標。」

As always, I am willing to talk with leaders of any political party to further the goals I have served for 40 years in my career and in this campaign. These are: reversing the chronic disease epidemic, ending the war machine, cleaning corporate influence out of government and… — Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) August 20, 2024

現年70歲的小羅勃甘迺迪出生於美國政治世家，他是遇刺身亡的美國前總統約翰．甘迺迪（John F. Kennedy）的侄子，父親羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy）曾任美國司法部長及參議員。

小羅勃甘迺迪原為民主黨，本業為環保律師，原本同拜登競爭，角逐2024民主黨總統候選人，但於去（2023）年底退出民主黨，宣布以獨立參選人身分參加總統大選。