61歲日本知名聲優田中敦子(本名：佐藤敦子)，配音代表作為《攻殼機動隊》系列動畫主角草薙素子、日本區放映的影集《六人行》角色菲比布菲。不過她的兒子田中光，昨（20日）發布母親往生的消息。

田中光在社群上傳白底黑字，證實母親20日與世長辭，對支持田中敦子的粉絲、曾照顧母親的業界人士表達深深的謝意。田中光表示，母親不公開病情，所以無法透露病因，但這一年堅強地與病魔纏鬥的態度，讓他感慨：「能擁有這樣一位令我感到無比驕傲的母親，我真的非常幸福」。最後，田中光向粉絲喊話，請不要忘記母親生前盡心盡力的作品。田中敦子經紀公司 Mausu Promotion同樣發布聲明，證實此事。

田中光證實母親田中敦子過世。（圖／X@HikaruTanaka_va）

田中光證實母親田中敦子過世。（圖／X@HikaruTanaka_va）

田中敦子的聲音特色低沉、妖豔，常詮釋決斷機智、武藝高強的女性角色。生前著名的配音作品《攻殼機動隊系列》中的草薙素子，還因為草薙素子的軍階是少佐，因此粉絲暱稱田中敦子為「少佐」。

而其他代表作還包括《JoJo 的奇妙冒險》莉莎莉莎、《火影忍者疾風傳》小南、《咒術迴戰》花御、《尼爾：人工生命》凱寧、《魔兵驚天錄》蓓優妮塔、《葬送的芙莉蓮》弗蘭梅等。電影方面，則負責美國影星妮可基嫚的日文配音。