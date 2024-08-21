月初公布的7月非農就業數據意外疲弱，引發美國經濟可能步入衰退的擔憂，以及日本央行意外升息帶動日圓急升並引爆套利交易平倉潮，導致美股崩跌。但上周發布的零售、通膨和就業數據緩解經濟衰退疑慮，並帶動美股強勁反彈。標普500指數和那斯達克指數本月以來不跌反漲逾1%，凸顯出近來市場上演的戲劇性大逆轉。

本周市場關注焦點包括周三發布的聯準會7月政策會議記錄，以及聯準會主席鮑爾周五在傑克森霍爾全球央行年會發表的談話。傑克森霍爾經濟研討會（Jackson Hole Economic Symposium）將於周四開幕。

華爾街希望能從中取得更多有關聯準會9月政策決議的線索，根據芝商所FedWatch Tool，聯邦基金期貨顯示9月降息已成定局，唯一要討論的是央行決策官員認為應降息25個基點或是50個基點。

周二收盤，道瓊指數跌61.56點或0.15%，報40,834.97點。標普500指數跌11.13點或0.20%，報5,597.12點。那斯達克指數跌59.83點或0.33%，報17,816.94點。費城半導體指數跌70.27點或1.33%，報5,196.30點。

標普500指數11大類股漲跌互見，必需消費品類股漲0.53%，表現最佳；其次為醫療類股漲0.37%。能源股大跌2.65%，表現最疲弱。

重磅股方面，微軟漲0.78%、蘋果漲0.27%、輝達跌2.12%、Alphabet漲0.31%、亞馬遜漲0.37%、Meta跌0.48%、特斯拉跌0.73%.

主要晶片股普遍回落，僅德儀漲0.94%、超微漲0.72%、光學材料大廠Coherent漲1.41%、半導體材料Wolfspeed大漲4.19%。英特爾跌2.46%、應材跌2.27%、高通和博通都跌逾1%。

台股ADR全跌，台積電跌1.94%，收在172.04美元，換算台股價格為1100.82元。聯電跌1.35%、日月光跌1.68%、中華電信跌0.57%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數大跌3.95%。

紐約證交所下跌與上漲股數比為1.55：1。那斯達克交易所下跌與上漲股數比為1.84：1。

標普500指數有38檔成分股觸及52周新高、無一創新低。那斯達克指數有75檔成分股觸及52新高、72檔創新低。

市場交投相對清淡，美國交易所成交量總計99.3億股，過去20日全日均量為122.2億股。