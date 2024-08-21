投資人觀望聯準會（Fed）本周動態，周二美股主要指數全面收黑，台股今（21）日早盤下挫近200點，約來到22231.76點。

晶片股拉回，費半指數跌逾1%，輝達、台積電ADR跌約2%。今日電子權值股表現弱勢，台積電下殺13元至960元，聯發科跌20元至1230元，聯電、鴻海小跌0.5%。

台股20日受制季線反壓，加上機器人族群及營建股拉回，指數終場小漲19.47點作，收224429.1點。三大法人賣超14.02億，其中外資買47.57億，投信、自營商分別買超22.63億及賣超84.23億。

美股道瓊下跌61.56點或0.15%，收40,834.97點。S&P500下跌11.13點或0.20%，收5,597.12點。NASDAQ下跌59.83點或0.33%，收17,816.94點。費城半導體下跌70.27點或1.33%，收5,196.30點。