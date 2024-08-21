男性一向在意GG的尺寸。泌尿科醫師邵郁鏵表示，根據「世界人口綜述」2024年數據公布，全球男性「陰莖勃起平均長度」落在12.9公分至13.92公分間，而台灣男性陰莖平均長度為12.6公分，低於全球值；正確測量方法是先確定完全勃起，再以軟尺量測根部至龜頭尖端的長度。

邵郁鏵在臉書粉專PO「你的陰莖長度在全球平均值內嗎？」文指出，尺寸那檔事，不外乎就是兄弟們最在意的，根據「世界人口綜述」（World Population Review）2024年數據公布，全球男性「陰莖勃起平均長度」落在12.9公分至13.92公分之間。

邵郁鏵指出，台灣男性陰莖的平均長度為12.6公分，低於上述全球平均值，坊間流傳一些免脫褲的GG判別方式，像是觀察鼻子大小、無名指長度、腳掌大小等，都是沒有經過科學證實的方法，實際上還是要脫下褲子後測量，才會準確。

男性朋友該如何知道自己的長度呢？邵郁鏵表示，只要2招即可簡單在家測量，1.確定是否完全勃起，要硬梆梆的，才量的準確。2.準備軟尺測量，量測根部至龜頭尖端的長度。不論結果如何，功能性和健康才是最重要的。

邵郁鏵表示，男性朋友若還是很在意GG的外觀，是可以透過手術去改變的，像進行人工皮瓣及陰莖懸韌帶截斷術，可使陰莖外移，長度可略為增長一些；若想增粗，也可透過手術，以異體真皮、脂肪或玻尿酸進行填補。