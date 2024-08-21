民眾黨立委、時任柯辦競選總幹事黃珊珊因2024總統大選政治獻金風波，遭中評會決議停權3年，外界關注2026市長選舉布局。民眾黨秘書長周榆修指出，停權就是停止所有黨內權力，包括初選、爭取提名，黃珊珊當然沒有權力代表民眾黨參選2026大選。

周榆修及民眾黨副秘書長許甫昨（20日）晚到民眾黨新北市議員、黨部主委陳世軒Youtube節目聊時事。

對於黃珊珊遭民眾黨停權三年，是否還能代表民眾黨參選2026台北市長選舉，周瑜修表示，停權指停止所有黨內權力，包含停止參與黨內會議、黨職幹部、黨內權益，「當暫停所有黨內權力的時候，當然包含初選、登記跟爭取提名，這就直球對決，當然沒有這個權力。」

周瑜修也提到，民眾黨在2026年選舉將推舉許多候選人，目前有在考慮屆時民眾黨要「走在政治獻金前面」，讓候選人簽署同意書，接受黨內第一關的財務監督，但適法性、選務合理性上還要再做討論，目前尚未定案。

周榆修認為，民眾黨現在有緊急應變小組機制，民眾黨就是一個中型政黨，優勢是動作不慢，但下決策應擴大參與，納入更多人、多聽不同意見，以提升決策品質。