403強震重創花蓮觀光，多家名店、旅宿接連熄燈，政府及相關單位紛紛祭出振興花蓮措施，不過一名在地網友直言，有部分花蓮人其實很討厭觀光客，因為一堆外地人到花蓮開民宿或餐廳，賣得很貴害當地物價攀升，現在店家陸續淘汰，也許能讓物價恢復正常。話題掀起熱議，許多網友大嘆「花蓮物價真的貴，超可悲。」

一名網友在批踢踢發文「花蓮人其實不喜歡觀光客」，他說確實有一部分人不喜歡，甚至討厭觀光客，因為很多外地人到花蓮開餐廳或民宿，賣得很貴導致當地物價攀升，甚至跟新北差不多。

原PO形容「一個農產品、家禽幾乎都能自給自足的地方，居然物價貴到堪比雙北，很神奇吧？」他提到，東大門夜市的東西更是貴到爆，但外地人卻可以接受，「大概是因為墾丁太坑了」。

原PO直言，花蓮房價、物價比宜蘭還高，當地人真的受不了，所以觀光客不來他們更開心，如今店家接連倒閉，他感嘆「也許物價也能正常一點，讓花蓮好好休息兩年吧！」

貼文引發熱議，許多網友都說花蓮物價確實高，「原來賣很貴的都是外地人開的店，想說物價跟台北有得比」、「花蓮物價超可悲」；也有人認為，不是做生意的當然不喜歡太多觀光客，「觀光補助在地人爽不到，房價飆升自住的爽不到，帶動物價倒是有苦到」、「真的有認識的花蓮人不喜歡觀光客」。

不過也有網友坦言，有觀光客才有生意可以做，「沒觀光，花蓮收入怎麼來？」