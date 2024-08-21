基隆市長謝國樑21日上午在臉書開直播，向民眾介紹他推動社區健康中心的進度。謝國樑表示，目前基隆市政府已經於七堵火車站，原正光里民會堂以及國家新城社區的五福里民活動中心進行初步計畫，預計今年底可以完工。

為強化民眾對於基隆市政的理解，謝國樑自19日起，每周一、三、五上午7時都會在臉書開直播宣傳市政。謝國樑表示，基隆原本就是多雨的城市，因此他在2022年九合一選舉時，就提出政見希望為基隆每個社區都打造社區型的健身中心，讓民眾即使是下雨天也有運動健身的去處。

謝國樑指出，基隆市政府在去年的追加預算中，便編列了社區健身中心的相關預算，初步先以原正光里民會堂及安樂區五福里民活動中心為示範據點。

基隆市民政處長張淵翔表示，原本的五福里民活動中心屋齡已經老舊，也有漏水等相關問題，因此透過這次改造社區健身中心的契機，基隆市政府先是編列預算整治這幢建物的漏水問題，再將原本的里民活動中心放到一樓，以解決行動不便及年長者出入的問題，並在原本的二樓里民活動中心改建社區健身中心。

張淵翔指出，目前相關的工程已於今年7月下旬開工，預估12月底完工，後續再進行室內裝修工程。至於器材將以比較輕量化的器材為主，諸如跑步機、腳踏車等，另外也將會有專業教練進駐。

五福里長舒瑞利表示，這處里民活動中心是附近五福里、六合里及長樂里民近1萬餘人會常利用的地方。透過這次社區健身中心的改造，讓年輕人下班後，可以在這裡運動，運動完後只要花個三、五分鐘就能回家，如此一來就不用到市區健身房去，也能提升家庭的互動，照顧的父母的時間。