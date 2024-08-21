部分鋼樑散落至平面道路。（圖 / 劉詠韻翻攝）

洪姓男子昨（20）日清晨時分，駕駛聯結車載運重約36噸的大型鋼梁行經台1線高架橋、新北市三重區重安街上方，鋼梁疑因未綁妥而翻落，並撞破護欄，造成高架橋、忠孝橋全線封閉，直至上午10時才恢復單線通行。警詢時，洪男坦承目前仍於實習階段，入職僅1個多月，昨天是他第一次載運鋼梁，卻沒想到就發生了意外。

洪男昨天清晨5時50分從桃園龍潭駕駛聯結車上國道，並載運鋼梁準備前往台北市雙子星工地基地，途經新北市三重區重安街台1線高架橋往北方向時，疑因鋼梁未繫妥而在行駛時脫落，造成台一高架隔音護欄、地面破損約15公尺，護欄掉落至平面車道，波及2輛轎車。

洪姓司機移送畫面。（圖 / 劉詠韻翻攝）

警方調查，洪男並無酒駕，而該路段並未禁止聯結車通行，但忠孝橋法定載重43公噸以下，而洪男所駕駛的聯結車加上鋼梁，總重達53.27公噸，明顯超載10270公斤，已違反《道路交通管理處罰條例》；另研判，洪男除了超載並疑似超速，詢後依公共危險罪嫌送辦，複訊後限制住居。

對此，業者坦承，因鋼柱不可分割，因此只能硬闖上路；至於肇事洪姓司機，他到職新公司僅短短1個月，目前仍處於實習階段，對路況也不熟悉，昨天也是他第一次駕車載運大型鋼柱。

針對受損情況，新北市工務局技師評估，確認主結構未受損，但懸掛路板（橋面板）毀損、鋼筋裸露，初估金在1、200萬元，另遭砸的兩輛汽車毀損狀況也尚待估算；洪男此次除了須負刑責外，恐將面臨巨額賠償費用。