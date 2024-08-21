天后珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）2022年和前男友班艾佛利克（Ben Affleck）結婚，這也是她的第四段婚姻。不過去年底開始，兩人頻傳婚姻亮起紅燈。沒想到她選在本月20日，也就是結婚2週年紀念日這天，向洛杉磯郡法院訴請離婚，讓這段婚姻僅維持2年就宣告結束。

班艾佛列克和珍妮佛羅培茲婚姻觸礁，據悉今年5月珍妮佛羅培茲把夫妻私事全攤在鎂光燈下，讓個性低調的班艾佛列克難以忍受，導致裂痕愈來愈大，傳出兩人還為此找專家接受婚姻諮詢。結果一周後，班艾佛列克被目擊手上不僅沒有戴婚戒，還搬出位於比佛利山莊豪宅。7月時，兩人的愛巢還宣布出售，導致離婚傳聞更加甚囂塵上。

班艾佛列克在婚姻期間，常被拍到臉帶倦容的模樣。(圖／達志)

班艾佛列克傳出曾與珍妮佛羅培茲尋求婚姻諮詢。(圖／達志)

根據美媒《TMZ》報導，珍妮佛羅培茲在本月20日，也就是結婚2週年紀念日這天，向洛杉磯郡法院訴請離婚。據悉，她在沒有律師陪同下，獨自前往提交訴請離婚文件，內容指出兩人從4月26日就已經分居。此外知情人士指出，由於兩人未簽署婚前協議，珍妮佛羅培茲提出放棄財產分配的要求，更告知法官若班艾佛列克提出相關請求，可以直接拒絕他。

班艾佛列克在婚姻期間常被拍到落寞的模樣。(圖／達志)

珍妮佛羅培茲是在2002年結束第二段婚姻，隔一個月，就高調認愛合作電影《絕配殺手》相識的班艾佛列克。之後收到男方送的120萬美金、六克拉粉紅鑽戒後，直接宣布將於2003年9月結婚，還聲稱班艾佛列克是命中註定的真命天子。沒想到班艾佛列克婚前一周被拍到在脫衣酒吧狂歡，導致婚禮在舉行前幾小時宣告取消。兩人隔年1月正式宣告分手，沒想到事隔20年後，珍妮佛羅培茲於2022年4月和班艾佛列克宣布復合，並於同年7月結婚。

珍妮佛羅培茲和班艾佛列克分手20年後，於2022年宣布復合。(圖／達志)

只是從2人復合後，鏡頭時常捕捉到班艾佛列克睡眠不足的模樣。傳出兩人婚前曾簽署一份「行房協議」，內容主要是珍妮佛羅培茲要求每周行房4次，導致班艾佛列克婚後常被拍到疲憊不堪，讓不少網友揶揄「小班快被榨乾了」。之前外媒詢問珍妮佛羅培茲，「班睡得還好嗎？」她還笑回：「他精氣神狀況都很好，大家不用擔心。」

珍妮佛羅培茲選在結婚2週年紀念日這天，向洛杉磯郡法院訴請離婚。(圖／達志)

珍妮佛羅培茲傳出要求班艾佛列克簽署「行房協議」，導致男方常被拍到疲憊不堪的畫面。(圖／達志)

加之珍妮佛羅培茲對老公有極強占有慾，她曾公開承認，如果有人對班有其他意圖，她會「採取非常優雅和淑女的方式」處理，讓對方知道「最好離遠一點」。如今兩人選在結婚週年紀念日宣告分道揚鑣，從相戀、訂婚、取消婚禮、20年後復合、結婚再到離婚，昔日恩愛畫面如今恐怕成追憶。