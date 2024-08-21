民眾黨主席柯文哲前北市府幕僚、勞動局長陳信瑜，4次用首長特別費，向丈夫張師齊創辦的「異象國際公司」購買紅酒共4萬餘元，監察院認定違反公務人員利益衝突迴避法裁罰40萬元，陳不服提行政訴訟請求撤銷，台北高等行政法院認定陳信瑜違法，監察院處分並無違誤，駁回陳的訴訟，可上訴。

本案是因陳信瑜2020年1月31日起至2022年9月5日止擔任台北市政府勞動局局長，為公職人員利益衝突迴避法所定之公職人員，但她分別於2020年9月9日、9月24日、2021年4月16日、2022年1月10日，4次向異象公司採購紅酒作為禮品、餐敘或摸彩之用。

陳女以首長特別費核銷其採購紅酒之費用，分別為9,450元、4,410元、1萬5,750元、1萬8,900元，交易金額合計4萬8,510元，監察院認為陳女有假借職務上之權力、機會或方法，圖其關係人異象公司獲有財產上利益之情事，依違反利衝法處分40萬元，陳女不服提行政訴訟，請求撤銷。

北高行政法院認為，陳女4次以特別費購買紅酒之時間，都是其母任職於異象公司擔任董事及代表人之期間，即屬於利衝法的關係人，她擔任北市勞動局局長期間，有4次向異象公司購買紅酒之事實，並以勞動局局長之特別費核銷，監察院處分沒有違誤，判決駁回陳的訴訟。