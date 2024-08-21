BWF超級750系列日本羽球公開賽，21日大會賽程台灣選手部分由「羽球王子」王子維打頭陣，面對2021世錦賽金牌、新加坡選手駱建佑，王子維展現不錯的狀態，21比18、21比16直落二獲勝晉級男單16強。

王子維雖然排名積分未能取得參加巴黎奧運的資格，但也擔任陪練員幫忙一哥周天成訓練，成為中華隊的後盾之一，結束巴黎奧運行程後，他也繼續BWF巡迴賽參賽行程。

日本羽球公開賽世界排名第21的王子維32強遇上世界第12駱建佑，王子維取得過領先，雖一度被駱建佑超前，但王子維在18比18平手連下3分，也順利先把局數拿到手。

第2局王子維以4比0有好的開始，並以11比6領先進入技術暫停，該局中後段王子維16比9領先時，駱建佑申請傷停處理背部不適，恢復比賽後王子維持續穩住領先優勢，最後在駱建佑回擊掛網後收下勝利，王子維取得對戰3連勝，也將雙方生涯在BWF賽事的對戰紀錄追成4勝4敗。