周二泛歐Stoxx 600指數點收盤下挫2.32或0.45%，為512.27點。所有地區股市都陷入下跌範圍。

油價在早盤下跌，儘管隨後逐漸回穩，仍導致能源股下挫2%，創一周新低。

投資人現在關注周三即將公布的聯準會會議紀要，以及央行主席鮑爾周五在Jackson Hole會議上的發言。

在人們對美國經濟衰退的擔憂下，任何降息的具體暗示，都將為全球風險資產帶來提振。

在數據公布方面，歐元區公布七月消費者物價指數(CPI)終值，年增2.6%，符合初值預估，但高於六月的2.5%。德國七月生產者價格指數(PPI)年減0.8%，符合預期。

在個別股票表現方面，挪威鮭魚養殖商SalMar大跌7.4%，稍早該公司公布營業利益低於預期，並削減產出展望。

英國電信(BT)跌6.4%；由於現有合作夥伴天空電視將在網路供應商CityFibre協助下開啟寬頻服務，對英國電信造成打擊。

丹麥醫療設備供應商Coloplast在公布上季業績之後，大跌5%。

奢侈品股和汽車股是少數上漲的板塊。

瑞典央行如預期降低關鍵利率，並表示，如果物價壓力沒有加劇，央行可能會加快寬鬆政策，年底前可能再降息三次。

然而瑞典股市仍下跌0.5%，抹去了此前連五天的上漲。