全紅嬋在巴黎奧運期間驚人的「痛包」受到粉絲關注。（摘自微博）

對岸女子跳水選手全紅嬋在巴黎奧運「無水花跳水」爆紅，成功蟬聯奧運女子單人跳水10公尺台的冠軍，還成為大陸奧運史上最年輕的三金王，她率直的採訪、很有識別度的「痛包」吸粉無數，一舉一動都成焦點，大批民眾在她家圍堵讓她媽媽直言「不敢讓她回家」。而她日前出席活動時，秀出了她首個精品包款，也立刻上了熱搜。

miu miu Arcadie皮革迷你手袋，7萬6000元。（摘自miu miu官網）

LV Turtle Pouch 手袋吊飾，3萬1500元。（摘自LV官網）

全紅嬋熱衷一款烏龜盲盒，日前她在發布在微博直播間購買這款玩具後，據該款玩具生產商表示，近期每天都有一百多萬的訂單。（摘自微博）

全紅嬋日前受邀出席男星王俊凱主演的新電影《刺蝟》試映會時，以俏皮的丹寧吊帶短褲搭配白T亮相，在巴黎奧運期間曬出無數可愛包款的全紅嬋，在當日則是以miu miu的Arcadie皮革迷你手袋，而包款上面則是吊著Louis VuittonTurtle Pouch 手袋吊飾，該造型一出也是上了多個熱搜，其中「全紅嬋LV」熱搜詞條維持時間最久。

全紅嬋在2023年杭州亞運時透露自己熱愛買烏龜盲盒，還熱衷收集各式烏龜玩偶，在全紅嬋爆紅之後，有網友發現LV也推出價值7400人民幣（台灣售價3萬1500元）一款烏龜造型的掛飾，便紛紛tag LV官方微博，品牌也立刻為奧運金牌送上一隻小烏龜，網友大讚「LV是懂行銷的。」

不過也有網友表示無法欣賞這包包的美感，笑說「又醜又貴，還沒有嬋妹的夜光小烏龜好看」、「這居然要賣7400元，是把人的智商案在地上摩擦吧。」