民眾黨近期身陷政治獻金風波，中評會昨（20）日決議對時任競選總幹事、立委黃珊珊處以停權3年，停止中央委員及黨團幹部職位，但仍有立委身分。民眾黨主席柯文哲前幕僚吳靜怡直言，此舉反讓民眾黨內支持者憤怒，他們要的是黃珊珊離開立法院。

吳靜怡今（21）日在臉書表示，黃珊珊因為擔任總統大選總幹事，才能成為民眾黨立法委員不分區排名第一，當時民眾黨內早就已經有許多人反彈；如今領導的競總出現巨大財務弊端，居然還可以繼續戀棧立委的職位，讓黨內基層的人相當不滿。

吳靜怡質疑，幾百萬活動、幾千萬的專案都沒有人能跟支持者解釋清楚，明明柯文哲每場選戰中，每週都有財務審查會議、財務監督小組、財務系統，「黃珊珊是真的沒有？還是假裝沒有？」

針對民眾黨中評會昨決議對處以停權3年，但仍有立委身分一事，吳靜怡痛批，此舉反讓民眾黨內支持者憤怒，他們要的是黃珊珊離開立法院，並透露黃珊珊、高虹安當初逼宮柯文哲，要蔡壁如直接辭去立法委員，依此標準，黃珊珊的失職引起這麼大的風波，還要繼續戀棧立法委員？

針對中評會的決議，黃珊珊昨表示尊重，並強調接下來要全面清查並誠實面對所有質疑，全力完成民眾黨主席柯文哲交辦的「清查帳務、重建信任」的善後任務。