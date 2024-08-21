●美國石油學會（API）公布，上周（截至8月16日）美國原油庫存增加34.7萬桶，扭轉了前一周的大減520.5萬桶。市場預期為減少250萬桶。汽油庫存減少104.3萬桶，延續前一周的減少368.9萬桶。餾分油庫存減少224.7萬桶，扭轉前一周的增加61.2萬桶。

●聯準會理事鮑曼（Michelle Bowman）表示，美國通膨仍面臨上行風險，因此她對於聯準會應否改變利率政策抱持謹慎的看法。她並表示，如果聯準會對個別數據做出過度反應，這將是很危險的事。

●美國勞工部周三將公布自2023年4月至2024年3月底經修正後的新增就業數據。高盛預期，經修正後，美國在這段期間的非農就業增幅可能減少60萬～100萬個職位。富國銀行表示，修正後的數據可能顯示美國就業市場早在今年4月之前就已經降溫，突顯出聯準會在實現充分就業方面所面臨的風險。

●在聯準會即將降息的預期籠罩下，周二美元再創7個月新低、對利率較敏感的美國兩年期公債殖利率大跌逾7個基點，失守4%大關，美國10年期指標公債殖利率一度跌5.9個基點，報3.812%，2年期債息曾跌7.6個基點，報3.992%。美元指數尾盤跌0.49%，報101.38，創下1月2日以來新低。日圓一度漲0.95%，報145.2兌一美元。花旗表示，套利交易正在捲土重來，但與之前最大的差別在於對沖基金現在是借入美元來投資新興市場資產，而非日圓。

●市場預期以色列和哈瑪斯可能達成加薩停火協議，以及中國經濟疲弱，不利於原油需求前景，周二油價創下兩周新低。周二結算的紐約9月期油收跌33美分或0.44%，報每桶74.04美元。將成為現貨月合約的10月期油收跌49美分，報每桶73.17美元。倫敦布蘭特期油收跌46美分或0.59%，報每桶77.2美元。

●市場普遍預期聯準會將在9月降息，以及受到美元和美國債息走跌激勵，周二現貨金大漲1.1%，報每盎司2531.75美元，連續第3日改寫歷史新高。紐約期金收漲0.4%，報每盎司2550.6美元。