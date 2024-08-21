廣運2023年EPS為3.2元，並已於6月完成1.7元現金股利發放。今年上半年合併營收13.77億元，稅後EPS-0.26元，為日前受合併子公司營收大幅下修影響。今年7月甫完成16.1億元募資，其中6月完成發行可轉換公司債面額6億元，競拍均價118.47元，取得7.1億元資金；另7月現增10,000仟股，單價90/股，取得9億元增資款，為公司營運發展提供穩固資金支持。

廣運因應市場需求，在本次展覽中展示其最新的AI應用技術，以及未來的產品布局與市場策略的最新動向。廣運近年受惠智慧自動化需求持續勁揚，客戶包括知名電商智慧物流發貨中心、一般工廠智慧製造、高密度倉儲物流及政府公共工程等。

廣達也在2023年正式成立半導體事業群，並已陸續獲客戶訂單肯定，去年適時購入桃園平鎮廠建築面達1萬4041坪，期使廣運集團未來長期發展無慮。

另外，廣運今年6月參加台北國際電腦展COMPUTEX 2024，展出液冷應用方案包括：AI數據機房、充電樁、5G基地台應用方案及第二代雙相浸沒式散熱技術，受到客戶肯定度高及良好反饋，並成功打入多家伺服器大廠。9月4~6日國際半導體展，廣運有12個展位，將繼續展出相關半導體產品及AI導入工廠建置應用方案。