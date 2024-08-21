高通技術公司資深副總裁暨行動終端裝置事業部門總經理Chris Patrick表示，Snapdragon 7s Gen 3透過包含支援裝置上AI在內的7系列精選功能，將7 系列的最佳功能導入更多中階裝置。此平台是高通致力於為各個消費者層級提供最佳行動體驗的另一證明。
小米將率先採用Snapdragon 7s Gen 3，預計將於下個月推出首款裝置，此外，realme、三星、夏普OEM廠商也預計將於未來數月宣布採用。
#高通 #Snapdragon7sGen3 #AI #預計 #將於
高通宣布推出Snapdragon 7s Gen 3行動平台，以7系列的動能為基礎，全新平台提供裝置上的生成式AI功能，支援Baichuan-7B、1B參數的Llama 2等大型語言模型(LLM)；它還具備由強大高通Adreno GPU驅動的全新充滿冒險的行動遊戲體驗；並搭載12位元三影像訊號處理器(ISP)和4K sHDR等專業級攝影和影片拍攝功能。包括realme、三星、夏普和小米等領先的OEM廠商預計將於未來數月宣布採用Snapdragon 7s Gen 3。
高通技術公司資深副總裁暨行動終端裝置事業部門總經理Chris Patrick表示，Snapdragon 7s Gen 3透過包含支援裝置上AI在內的7系列精選功能，將7 系列的最佳功能導入更多中階裝置。此平台是高通致力於為各個消費者層級提供最佳行動體驗的另一證明。
小米將率先採用Snapdragon 7s Gen 3，預計將於下個月推出首款裝置，此外，realme、三星、夏普OEM廠商也預計將於未來數月宣布採用。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。