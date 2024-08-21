高通技術公司資深副總裁暨行動終端裝置事業部門總經理Chris Patrick表示，Snapdragon 7s Gen 3透過包含支援裝置上AI在內的7系列精選功能，將7 系列的最佳功能導入更多中階裝置。此平台是高通致力於為各個消費者層級提供最佳行動體驗的另一證明。

小米將率先採用Snapdragon 7s Gen 3，預計將於下個月推出首款裝置，此外，realme、三星、夏普OEM廠商也預計將於未來數月宣布採用。

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