國內共享服務領導品牌GoShare再推新服務，消費者將於9月2日起，於車輛租借期間切換至「暫停模式」，費率將改為每分鐘1元，不僅隨借隨停也更便利超值。

GoShare上線至今5年，用戶數達230萬，服務範圍擴及至全台9大縣市，累積創造超過4000萬騎乘次數，相當於每3秒就租借1輛。業者表示，「暫停模式」適用於各種臨停情境，提供消費者更靈活彈性的計費方式。

GoShare表示，無論是逛超商、等候親友，或是在GoShare營運範圍外的短暫停留，用戶不需重新租借車輛，也不用再擔心車輛被別人預約。只需將《GoShare》App更新至最新的2.13.0版本以上即可開始使用，每趟租借滿6分鐘後，就能於App隨時啟用「暫停模式」，享受每分鐘1元的暫停費率，讓規劃行程更輕鬆自在。

GoShare將於9月2日起同時調整「定點借還」服務與「隨借隨還」服務費率：GoShare DOTS「定點借還」服務白牌車款Gogoro 2原費率前15分鐘起跳價50元，之後每分鐘2.5元；新費率改為前15分鐘起跳價60元，之後每分鐘3元。

GoShare「隨借隨還」綠牌車款Gogoro JEGO、Gogoro VIVA原費率前6分鐘起跳價15元，之後每分鐘2.5元；新費率改為前6分鐘起跳價20元，之後每分鐘3元。白牌車款包括Gogoro VIVA MIX、Gogoro 2、Gogoro 3、Aeonmotor Ai-1 Comfort等原費率前6分鐘起跳價25元，之後每分鐘2.5元；新費率改為前6分鐘起跳價30元，之後每分鐘3元。