你是否熬夜後，隔天被同事問「沒睡好？」內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯指出，有研究發現，分別對睡眠充足者，與睡眠不足者拍照，再給不知情的人士觀看，大家都喜歡睡眠充足的人，原因是睡眠不足的人，看起來臉部線條和表情較不友善，更衍生出人際關係疏離，工作上不想合作。

陳潔雯在臉書粉專PO文指出，很多人應該都有這樣的經驗，為了工作或某些特殊狀況，即便熬夜2天，仍可以充滿拚勁地完成，少睡覺聽起來沒有什麼大礙，但給人的觀點卻是不一樣的。

陳潔雯指出，國外的睡眠實驗室找來了18至31歲的年輕人進行測試，A組為睡眠充足8小時組，B組為睡眠5小時接續保持清醒31小時組，且在觀察期間拍攝多張照片，再提供給不知情的人，盲選比較喜歡的外貌及原因。

陳潔雯指出，結果相當明顯，大家都喜歡睡眠充足的人，原因是睡眠不足的人看起來不健康、疲勞、臉部線條和表情較不友善，更衍生出人際關係疏離、工作上不想合作。

陳潔雯指出，睡覺是生物本能的行為，現代人卻因為生活壓力大，只好選擇壓縮睡眠的時間，但人是有感情的動物，外在的魅力、精神也是我們對於異性關係、工作合作關係的決定因素，建議成年人每天應睡足7個小時，避免睡前使用手機、睡前2小時內盡量避免進食、睡前聆聽輕柔音樂，以利提高睡眠品質、容光煥發。