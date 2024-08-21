美國總統大選獨立參選人小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）最近傳出有意退選，有民調顯示，若小羅勃甘迺迪真的退選，可能會讓賀錦麗贏得大選的勝算降低，讓川普更有機會入主白宮。

《新聞週刊》報導，最近賀錦麗在與川普的競爭中，似乎獲得了一些進展，兩人在搖擺州的民調不分軒輊，這將影響大選的結果。然而，最近的民調顯示，如果小羅勃甘迺迪決定退出競選，那麼原本支持他的選民，會轉而支持川普，進而讓賀錦麗更難入主白宮。

最近《紐約時報》與錫耶納學院（Siena College）對密西根州、賓州和威斯康辛州選民進行的一項民調結果指出，小羅勃甘迺迪的選民之中，有更多人支持川普。

該民調顯示，小羅勃甘迺迪的選民被問及將在雙向競選（two-way race）中投給誰時，41%的人表示他們會支持川普，而27%的人表示他們會投票給賀錦麗，另外，33%的人表示他們不確定會支持誰。該民調於8月5日至9日對這三個州的1973名登記選民進行了調查。

《紐約時報》的民調總結稱，小羅勃甘迺迪會稀釋川普的支持者。雖然在雙向競選中，賀錦麗平均領先川普2個百分點（49%比47%），但如果把小羅勃甘迺迪算在內，他贏得了4%的支持率，而賀錦麗對川普的領先優將勢縮小至一個百分點（46%對45%）。

愛默生學院（Emerson College）的一項民調也發現，小羅勃甘迺迪的大多數選民會支持川普，而不是賀錦麗。當被問及雙向競選時，大約64%的支持者表示他們會支持川普，而36%的人表示他們會投票給副總統賀錦麗。

最近ActiVote 民調同樣顯示，小羅勃甘迺迪贏得的選票，大多來自於會投給川普的選民。這項民調於7月30日至8月6日間對1000名可能投票的選民進行調查，結果發現川普在三人競選中失去了5.6%的選民，這些選民會投票給小羅勃甘迺迪，而賀錦麗則失去了4.9%的選民。因此，小羅勃甘迺迪若繼續參選，將分走川普的票數。