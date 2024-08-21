受惠於美國雲端伺服器客戶積極建置AI伺服器/資料中心，AES-KY今年上半年BBU業績呈現高度成長，法人推估，目前BBU佔AES-KY營收比重已逼近50%，美系外資也看好BBU業務，預期2024年下半年AES-KY還有一家美系CSP廠可望進入量產，推升2024年/2025年伺服器BBU營收年增44%/15%。

在電動自行車部分，由於終端需求低迷，美系外資調降ASE-KY電動自行車2024年/2025年營收34%/31%至約41億元/50億元。

AES-KY 113年上半年合併營收為44.82億元，稅前淨利11.5億元，歸屬於母公司淨利9.08億元，每股盈餘10.63元，AES-KY表示，電動自行車市況逐漸回穩，且BBU訂單強勁，預期營運將呈現緩步回升，下半年會比上半年好。

受到電動自行車復甦緩慢影響，美系外資將AES-KY 2024年/2025年每股盈餘分別調降13%/18%至27元/34.5元，給予AES-KY「建議加碼」評等，目標價則由840元降至690元。