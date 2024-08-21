搭台鐵別隨便和陌生人換座位，一名女網友日前搭台鐵新自強號，坐在她旁邊的女子突然問是否能換座位，想坐靠窗，她婉拒後，對方竟發出「嘖」一聲，結果不久一名男乘客走來趕走女子，才知女子根本沒有買座票，若真換了座位，就害她變成亂坐別人位子，尷尬被趕的人。

原PO在臉書「匿名公社」指出，19日搭台鐵新自強號，坐在窗邊的位置，列車開到一半突然一名女子坐到她旁邊，還問能不能換座位，想靠窗看外面，而她因為喜歡坐靠窗位就婉拒了，接著女子竟然沒禮貌地發出「嘖」一聲，接著低頭滑手機。當列車抵達下一站時，一名男乘客走過來要求女子離開，她才發現女子根本沒有對號座車票，非常傻眼。

貼文PO出後，引發眾人熱議，「我覺得她是故意的，如果跟她換，到時候座位的主人來了，變成妳坐別人付費的座位」、「很可惡，如果跟她換了，座位主人來了尷尬的就是你」、「感謝分享霸位蟑螂的不要臉招數！」、「我是不會理會，當沒聽到」。

還有人表示，「你沒有自言自語：沒有票還要換什麼座位，嘖」、「所以要換座位一定要請對方出示票證，好心幫助別人的前提是不要讓自己受騙上當」；也有人好奇，女子搭新自強沒對號座車票是怎麼上車的，內行人解釋，「新自強有賣站票，不過只有第4至9節自由座車廂可用」。